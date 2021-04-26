ستكون الأولى بعد المصالحة إذا تمت.. العاهل السعودي يدعو أمير قطر لزيارة المملكة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لزيارة الرياض.



جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، مع أمير قطر بقصر البحر في العاصمة الدوحة، حيث سلمه رسالة خطية من الملك سلمان، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.



خلال اللقاء، نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات الملك سلمان، وتمنياته لأمير قطر بدوام التوفيق.



من جانبه، أبلغ أمير قطر، وزير الخارجية السعودي، تحياته للملك سلمان وتمنياته له بموفور الصحة.



وزيارة أمير قطر للسعودية، في حال إتمامها، ستكون الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت بحضور الشيخ تميم بن حمد.



​​​​​​​في وقت سابق من يوم الإثنين، بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، زيارة رسمية للعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في ثاني زيارة له منذ إعلان المصالحة الخليجية مطلع العام الجاري.



حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي كل من نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الرياض في الدوحة علي بن سعد القحطاني.



بينما لم تتطرق الوكالة السعودية إلى جدول أعمال الزيارة ولا مدتها، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الجانب القطري حتى الآن.



فيما نشرت وسائل إعلام قطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اجتمع، الإثنين، مع نظيره السعودي.



جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى آخر مستجدات المنطقة.



من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، عن تأييد بلاده الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لمكافحة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، داعياً إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تهريب المخدرات.



فضلاً عن ذلك، جدّد الوزير "دعم دولة قطر الراسخ للمملكة، حكومةً وشعباً، ولكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها".



يُشار إلى أنه في 8 مارس/آذار 2021 تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقلها بن فرحان، خلال زيارة كانت الأولى له إلى الدوحة منذ إعلان المصالحة الخليجية.



يُشار إلى أنه في 5 يناير/كانون الثاني 2021، صدر "بيان العُلا" عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا السعودية، معلناً نهاية أزمة حادة اندلعت في يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.



كانت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً إياه "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".



المصدر: الاناضول