إغلاق الطعام وتعليق الدراسة.. تركيا تفرض إغلاقاً كاملاً بسب كورونا لمدة 20 يوماً



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، فرض "إغلاق كامل" على مستوى البلاد حتى 17 مايو/أيار، وضمن ذلك إغلاق المدارس وقيود السفر بين المدن، وذلك بهدف الحد من زيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، والتي أصبحت تحقق أرقاماً قياسية بالبلاد في الفترة الأخيرة.



إذ بلغ إجمالي الإصابات اليومية بتركيا ذروته فوق 63 ألفاً في 16 أبريل/نيسان، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى ما دون 39 ألفاً أمس الأحد، فيما ظل عدد الوفيات اليومي فوق 300 خلال الأيام السبعة الماضية.



في حديثه بعد اجتماع للحكومة، قال أردوغان إن جميع الرحلات بين المدن ستحتاج موافقة من السلطات، فضلاً عن إغلاق جميع المدارس.



الرئيس التركي قال أيضاً، إنه سيتم استثناء قطاعي التصنيع والغذاء من القيود الجديدة.



وأضاف أردوغان أنه سيتم تعليق التعليم وجهاً لوجه في جميع المؤسسات، وضمن ذلك رياض الأطفال، وستؤجل جميع الامتحانات.



كما أوضح أن سلاسل المتاجر ستواصل عملها في أثناء الإغلاق التام، وفق الضوابط المحددة، ما عدا أيام الأحد فقط.



الرئيس التركي شدد على أن أعداد الإصابات اليومية يجب أن تنخفض إلى أقل من خمسة آلاف بحلول نهاية شهر رمضان.



في السياق نفسه، قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة بحسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الطفرات في الفيروس تنتشر بشكل أسرع، والقيود أصبحت واجباً".



وفي تغريدة ثانية، نشر الوزير التركي خريطة تُظهر توزيع الإصابات في عموم البلاد، وقد علق عليها قائلاً: "أدناه يمكنك رؤية خريطة الإصابات، ستكون الإجراءات والقيود أكثر فعالية".



جدير ذكره، أن تركيا كانت قد بدأت عملية تلقيح مواطنيها منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تلقى نحو 12 مليون تركيٍّ الجرعة الأولى منه، فيما تم تطعيم أكثر من 7 ملايين تركي بالجرعتين.



كما سبق أن أعلنت تركيا أنها تسلمت 2.8 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، من أجل تحصين سكانها.





المصدر: وكالات