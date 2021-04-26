الجيش العراقي يبدأ عملية أمنية ضد داعش غرب الموصل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الجيش العراقي، الاثنين، عن إطلاق عملية أمنية نفذتها قوات من فرقته السادسة عشرة في منطقة عين الجحش جنوب غرب الموصل “للبحث عن خلايا داعش”.

وأدت العملية، بحسب مصدر أمني تحدث لـ”الحرة” عن اعتقال مطلوب وفق قانون الإرهاب العراقي، والعثور على مخلفات حربية “تستخدم في التفخيخ” فيما لا تزال العملية مستمرة ضمن عدة محاور.

وتشهد منطقة عين الجحش توترات أمنية مستمرة، كما تشن القوات المسلحة العراقية عمليات أمنية دورية في تلك المنطقة.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 21 “إرهابيا” بضربة جوية في المنطقة، فيما أعلن في ديسمبر الماضي عن مقتل أكثر من 40 آخرين بعمليات برية وجوية.

وشهدت البلاد مؤخرا عمليات واسعة لملاحقة بقايا تنظيم داعش في مناطق مختلفة منها، وخاصة في محافظة نينوى التي كان مركزها، مدينة الموصل مركزا مهما للتنظيم عدة سنوات قبل طرده منها من قبل الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وشنت القوات العراقية عمليات بتغطية جوية من قوات التحالف، في جبال قره جوغ والمناطق الوعرة التي كان مقاتلو داعش يستخدمونها للاختباء وشن هجمات على مناطق مدينة الموصل ومخمور وسهل نينوى، الشهر الماضي.