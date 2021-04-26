تركيا تفرض الإغلاق الشامل لكبح تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت تركيا فرض الإغلاق الكامل لمد أسبوعين لمواجهة الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد .

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الاثنين، فرض إغلاق كامل في تركيا بدءا من الخميس 29 إبريل وحتى 17 مايو لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد.

وكان أردوغان، أعلن عشية شهر رمضان، تمديد حظر التجول الليلي المفروض لساعتين ليبدأ عند الساعة السابعة بدلا من التاسعة.

وباستثناء “قوة قاهرة”، يمنع على المواطنين في تركيا السفر بين المحافظات وكذلك حفلات الزفاف وتجمعات العشاء.

وألزمت المطاعم والمقاهي بعدم استقبال زبائن في مواقعها اعتبارا من الـ 20 إبريل الجاري وبالاكتفاء بخدمات الطلبات الخارجية أو التوصيل.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجة، في تغريدة إن “الطفرات في الفيروس تنتشر بشكل أسرع والقيود أصبحت واجبا”.

وفي تغريدة ثانية نشر خريطة توزيع عدد الإصابات عبر الوطن وكتب معلقا: “أدناه يمكنك رؤية خريطة الإصابات، ستكون الإجراءات والقيود أكثر فعالية”.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في تركيا إلى أكثر من أربعة ملايين، منذ بداية الوباء، والوفيات إلى أكثر من 38 ألف و358 بحسب الأرقام الأخيرة.

وواصل عدد الإصابات اليومية الارتفاع منذ أن خففت تركيا مطلع مارس سلسلة من القيود التي كانت سارية لوقف انتشار الوباء، بما في ذلك السماح بإعادة فتح المطاعم واختصار مدة حظر التجول المفروض في عطلات نهاية الأسبوع.

وبدأت تركيا التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، في يناير حملة تطعيم على مستوى البلاد بلقاح “كورونا فاك” الصيني.

وحتى الآن تلقى 11,4 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح وتلقى 7,6 ملايين الجرعتين.

كما تسلمت الدولة 2,8 مليون جرعة من لقاح فايزر- بايونتيك وبدأت استخدامها لتحصين السكان.