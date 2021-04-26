بذريعة مكافحة كورونا.. إيران تسمح بتناول شراب يحتوي على “الأفيون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 أبريل 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2021 8:30 مساءً

في خطوة تثبت فشل النظام الإيراني في مواجهة تفشي وباء كورونا ، سمحت اللجنة الحكومية الإيرانية الخاصة بمكافحة المخدرات، الإثنين، بتناول شراب من الأعشاب يحتوي على مادة ”الأفيون“ المخدرة، التي تستخرج من نبات الخشخاش، وتستخدم لصناعة الهيروين، بذريعة مكافحة فيروس كورونا.

وقال رضا تويسر كان منش، المدير العام لمقر مكافحة المخدرات في إيران: ”بحسب إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، هناك مادة من الأفيون في شراب الأعشاب المضاد لفيروس كورونا، وتركيز الأفيون في هذا الشراب ليس عاليا، الأمر الذي يسمح بتناوله“.

وبدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني منذ أيام، نشر إعلانات عن ”شراب الرغارد“، وهو شراب أعشاب يستخدم فيه ”الأفيون“، وتم الحصول على رخصة تناوله من قبل إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، كأول دواء إيراني مضاد لفيروس كورونا.

وردا على الانتقادات التي تعرضت لها السلطات الإيرانية بسبب السماح بتناول شراب يحتوي على مادة ”الأفيون“، قال رضا تويسر كان منش إن ”إدارة الغذاء والدواء أكدت أن كمية الأفيون في الشراب مخففة للغاية، ويمكن أن تخفف بعض أعراض أمراض كورونا، مثل السعال والألم“.

وكانت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتورة مينو محرز، قد نفت تأثير شراب الأعشاب الذي يحتوي على مادة ”الأفيون“ على فيروس كورونا.

وأضافت مينو محرز، وهي أيضا تشرف على أحد اللقاحات الإيرانية، أن ”بعض الناس ينشرون مثل هذه الشائعات كذريعة لبيع المزيد من هذه المواد“.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الإيرانية في ديسمبر الماضي، بإنتاج 25 ألف وحدة يوميا من ”شراب الرغارد“، فيما قال مصنعوه إن ”هذا الشراب ساعد بنسبة 99 % من مرضى فيروس كورونا“.

وأعلن كيانوش جهانبور، المتحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، في نوفمبر/تشرين الثاني، أن الإدارة أصدرت ترخيصا لإنتاج 4 أدوية عشبية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية، أكدوا أن مزاعم تأثير الأدوية العشبية ضد فيروس كورونا أو ما يسمى بـ“الطب التقليدي“، بأنها ”محاولات للاحتيال“.

وسجلت إيران أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بواقع 496 وفاة و21026 إصابة، وذلك وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في إفادة صحفية عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الإثنين.

وأوضحت لاري أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران بلغ حتى اليوم مليونين و417230 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 70 ألف شخص.