شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: مأرب حاجز صد للمد الإيراني في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن النظام الإيراني ومليشياته الطائفية بكافة إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية دفع خلال الأشهر الماضية لاسناد مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة.

وأضاف عبر "تويتر": "يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب الشجعان بدعم واسناد من التحالف بقيادة الأشقاء بالمملكة منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مؤكدين أن انتصارهم يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وإنكسارهم لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء".

وتابع: "ندعو الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها مليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام، والتي أدت إلى استمرار شلال الدم وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين".