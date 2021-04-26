شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٠٠ سلة غذائية.. تدشين «تفطير الصائمين» في الغابون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين، بمدينة ليبرفيل عاصمة الغابون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

‏‌وجرى توزيع ٣٠٠ سلة غذائية، لتستفيد منها ٣٠٠ أسرة، عبر الجمعيات الخيرية المُتعاقد معها لتوزيعها على المستحقين.