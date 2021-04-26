شكرا لقرائتكم خبر عن ٣٠٠ سلة غذائية.. تدشين «تفطير الصائمين» في الغابون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين، بمدينة ليبرفيل عاصمة الغابون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.
وجرى توزيع ٣٠٠ سلة غذائية، لتستفيد منها ٣٠٠ أسرة، عبر الجمعيات الخيرية المُتعاقد معها لتوزيعها على المستحقين.