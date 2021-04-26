تظاهرات في عدد من مناطق بغداد

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات نظموا مساء اليوم تظاهرة في الزعفرانية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير التعيينات".

وأضاف المصدر أن "هناك تظاهرات مشابهة ضمن منطقة الطالبية وطريق سريع القناة"، مشيراً الى أن "قوات حفظ القانون تطوق مكان التظاهرات".

