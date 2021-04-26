تظاهرات في عدد من مناطق بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، في مناطق عدة من بغداد للمطالبة بالتعيينات وتحسين الخدمات.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات نظموا مساء اليوم تظاهرة في الزعفرانية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير التعيينات".
وأضاف المصدر أن "هناك تظاهرات مشابهة ضمن منطقة الطالبية وطريق سريع القناة"، مشيراً الى أن "قوات حفظ القانون تطوق مكان التظاهرات".
وأضاف المصدر أن "هناك تظاهرات مشابهة ضمن منطقة الطالبية وطريق سريع القناة"، مشيراً الى أن "قوات حفظ القانون تطوق مكان التظاهرات".