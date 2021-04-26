شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: اكثر من 4.5 مليون اصابة بكورونا في دول إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية" أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دول إفريقيا بلغت 4506471 اصابة، و 120122 حالة وفاة، وتماثل للشفاء أكثر من 4 مليون شخص"



وأضافت المنظمة في نشرتها " أن جنوب إفريقيا تأتي في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه تليها مصر والمغرب".

واشارت الى ان دول جنوبي الصحراء تأتي إثيوبيا في مقدمتها من حيث عدد المصابين والمتوفين تليها نيجيريا وكينيا.