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الصحة العالمية: اكثر من 4.5 مليون اصابة بكورونا في دول إفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية" أن إجمالي عدد المصابين بفيروس المستجد (كوفيد-19) في دول إفريقيا بلغت 4506471 اصابة، و 120122 حالة وفاة، وتماثل للشفاء أكثر من 4 مليون شخص"

 

وأضافت المنظمة في نشرتها " أن جنوب إفريقيا تأتي في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه تليها مصر والمغرب".

 

واشارت الى ان دول جنوبي الصحراء تأتي إثيوبيا في مقدمتها من حيث عدد المصابين والمتوفين تليها نيجيريا وكينيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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