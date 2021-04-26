شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن مشروعات قطاع النقل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال حضوره الجلسة العامة بمجلس النواب عددا من الأرقام الهامة حول المشروعات الخاصة بقطاع النقل في مصر خلال الفترة الأخيرة نستعرضها فيما يلى: بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تخطط لتنفيذها وزارة النقل 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627 مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل. الانتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بقطاعات النقل بتكلفة 371.1 مليار جنيه حتى الآن. جارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروعات بتكلفة 633.2 مليار جنيه. اعتبارا من 1 يوليو مخطط البدء فى تنفيذ 107 مشروعات بتكلفة 617.7 مليار جنيه. خطة شاملة لإحداث نقلة نوعية بالسكة الحديد فى مستوى الخدمة التى يتم تقديمها للجمهور من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوالها إلى 10 آلاف كيلو طولى. التخطيط لتنفيذ 257 مشروعا بالسكة الحديد بإجمالى تكلفة 225 مليار جنيه حتى عام 2024 . تم الانتهاء من تنفيذ 177 مشروع بتكلفة 45 مليار جنيه. جارى تنفيذ 53 مشروع بتكلفة 48 مليار جنيه. اعتبارا من أول يوليو المقبل سيتم تنفيذ 27 مشروع بتكلفة 321 مليار جنيه .