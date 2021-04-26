إسرائيل تسمح بعملية عسكرية واسعة بغزة حال استمرار إطلاق الصواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمح المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" بالرد العسكري في حال استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "كلف الكابينت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس باتخاذ القرار بعملية عسكرية على حماس واسعة في حال استمرار إطلاق الصواريخ".

وأضاف "أطلع مسؤولون أمنيون الكابينت على أن جميع المؤشرات الواردة من الأمم المتحدة ومصر ودول عربية أخرى تُظهر أن حماس لا تريد تصعيدًا، لكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على الهدوء في غزة".

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن "الكرة في ملعب حماس وأنه لا توجد رغبة من جانب إسرائيل في التصعيد، لكنها تستعد في حال استمرار إطلاق الصواريخ".

وأضافوا إن "مساعٍ دبلوماسية وضغوطا تمارس على حمـاس لوقف إطلاق النار".

وكانت فصائل فلسطينية أطلقت أكثر من 40 صاروخا من قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

ولكن جهودا مصرية وأممية نجحت في تهدئة تأمل الأطراف بأن تصمد.