الممثل الأممي الجديد بجنوب السودان يؤكد التزامه بدفع عملية السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نيكولاس هايسوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة الجديد بجنوب السودان، على التزام البعثة بدفع عملية السلام.

وأكد هايسوم بالعمل مع شعب وحكومة جنوب السودان من أجل إعادة السلام والهدوء والاستقرار في أحدث دولة نالت استقلالها في العالم.



وقال في أول تصريحات له اليوم الإثنين بعد وصوله للعاصمة جوبا خلفا لديفيد شيرر الرئيس السابق للبعثة الأممية: "سنواصل العمل مع جميع أطراف العملية السلمية بجنوب السودان من أجل توفير الاستقرار، فهناك أمل حقيقي لإحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق".

ولفت هايسوم إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ستواصل أيضًا البحث عن طرق جديدة لتضخيم تأثير أنشطتها وتحسين أدائها في تنفيذ عملها المنوط بها لحماية المدنيين وبناء السلام.



وفي مطلع العام الجاري أعلن أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة عن تعيين نيكولاس هايسوم، هو جنوب أفريقي كممثل خاص له في جنوب السودان ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

