ماكرون يبلغ بوتين قلقه حيال صحة نافالني وتطوات أوكرانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخفض التوتر مع أوكرانيا واحترام الحقوق الاساسية لاليكسي نافالني.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع بين بوتين وماكرون أعرب الأخير عن قلقه البالغ حيال الوضع الصحي للمعارض المسجون وفق ما أفاد الإليزيه.



وأوضح بيان الإليزيه أن ماكرون قال خلال حديثه مع بوتين إنه قلق أيضا حيال "احترام الحقوق الاساسية" لنافالني الذي أنهى إضرابا عن الطعام الجمعة.

وأكد ماكرون بحسب مكتب الرئاسة الفرنسية على دعم باريس "لشركائها" الأوروبيين أثر قيام موسكو أخيرا بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا ودبلوماسي إيطالي.

ودعا الرئيس الفرنسي الزعيم الروسي إلى "الإلتزام بحسن نية وبطريقة مستدامة بخفض التوترات مع أوكرانيا من خلال انسحاب ملموس للقوات والمعدات الثقيل".

والإثنين ، أمر القضاء الروسي، بتعليق أنشطة المنظمة التابعة للمعارض المسجون نافالني، المهددة بتصنيفها "متطرّفة".

وكتب مدير صندوق مكافحة الفساد، إيفان جدانوف، على "تويتر" أنه "جرى تعليق أنشطة مكاتب نافالني وصندوق مكافحة الفساد فوراً"، مرفقاً التغريدة بصور لهذا القرار الذي اتُخذ في انتظار محاكمة يمكن أن تؤدي لحظر أنشطة المنظمة نهائيا.