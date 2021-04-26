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مدير الصحة العالمية: الوضع في الهند "محزن"

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الاثنين، إن الوضع في الهند "محزن" على خلفية إصابات كوفيد-19.

وأضاف أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وقال إن "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة وبينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل".

وصرح بأنه أعلن عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة الصحة العالمية للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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