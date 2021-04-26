وكالة دولية : المتحمسين للعملات المشفرة يواجهون واقعاً صعباً في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وكالة "بلومبرغ" إن المتحمسين للعملات المشفرة يواجهون واقعاً صعباً في تركيا، مع انهيار بورصتين في غضون أسبوع.



وأطلقت تركيا عملية مطاردة دولية لمؤسس "تيودكس"، إحدى بورصات العملات المشفرة الرئيسية، بعدما توقف عن الدفع للعملاء وهرب من البلاد. وانهارت "فبيتكوين"، وهي بورصة ثانية، بعد ذلك بأيام وتم اعتقال رئيسها التنفيذي.

وكانت البورصتان جزءًا من طفرة العملات المشفرة التي استقطبت جحافل من الأتراك الساعين إلى حماية مدخراتهم من التضخم المتفشي والعملة غير المستقرة. وبلغ معدل التضخم 16.2٪ في مارس (آذار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي.

وأظهر انهيار البورصتين مخاطر سوق العملات المشفرة السيئة التنظيم وسط خسائر للبتكوين. و يطالب المسؤولون الأتراك الآن بتنظيم سريع للسوق، مع حظر البنك المركزي العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع