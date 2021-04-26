أوامر باعتقال 532 عسكريا تركيا بزعم صلاتهم بـ"غولن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أصدرت السلطات التركية، اليوم الإثنين، أوامر باعتقال 532 من منتسبي القوات المسلحة، بزعم صلاتهم بجماعة فتح الله غولن.



ووفقا لـ وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "جمهوريت"، فقد صدرت مذكرة باعتقال 532 شخصا بينهم 459 في الخدمة الفعلية.

وبموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن مكتب المدعي العام في مدينتي إزمير وإسطنبول، فقد بدأت صباح اليوم، عملية القبض على هؤلاء الأشخاص الذين زعمت السلطات التركية بأنهم مدرجون في شبكة الاتصالات التنظيمية الخاصة بجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016، وهو ما ينفيه الرجل جملة وتفصيلا، ويصف ما حصل بمسرحية أرادت سلطات أردوغان من خلالها تصفية الخصوم.

وشملت عمليات الملاحقة للعسكريين المطلوبين، 62 مقاطعة في كل من إزمير وإسطنبول، للقبض على منتسبين بالقوات المسلحة بينهم 61 من القيادة العامة لقوات الدرك، و122 من القوات البرية، و30 في القوات الجوية، و22 من القوات البحرية، و1 من خفر السواحل.

إضافة لـ216 جنديا في الخدمة الفعلية، و42 منتسبا من وزارة الدفاع، وآخرين بينهم طلاب مدرسة عسكرية فُصلوا بعد محاولة الانقلاب.

ووفق مراقبين ونشطاء حقوقيين، تشهد السجون التركية حالة من التكدس حيث ألقى نظام أردوغان القبض على آلاف من الأكاديميين والمحامين والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية وأفراد بالجيش التركي، بزعم أنهم من أنصار "غولن".