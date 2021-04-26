البرتغال لم تسجل وفيات بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت السلطات الصحية البرتغالية إن البلاد لم تسجل، الاثنين، أي حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويأتي ذلك للمرة الأولى منذ قرابة 9 أشهر في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة، الاثنين.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس/ آب.