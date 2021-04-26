شكرا لقرائتكم روسيا ترد على روما بالمثل.. وتطرد دبلوماسياً إيطالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رداً على طرد دبلوماسيين روس من إيطاليا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن مساعد ملحق الدفاع والملحق البحري للسفارة الإيطالية في موسكو شخص غير مرغوب فيه.

وقالت الخارجية في بيان لها: "سيغادر (تقصد الموظف) البلاد في غضون 24 ساعة".

كما تابعت "تمت دعوة السفير الإيطالي في موسكو باسكوالي تيراشيانو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تسلم مذكرة من الوزارة تعلن عن شخص غير مرغوب فيه من السفارة الإيطالية في روسيا الاتحادية، ويدعى كورزيو باسيفيتشي".

وثائق سرية مقابل أموال

ووصفت وزارة الخارجية تصرفات السلطات الإيطالية بأنها غير ودية وغير مبررة.

بدورها، وصفت روما أيضًا قرار موسكو بأنه غير عادل.

وكانت إيطاليا قد طردت الدبلوماسيين الروسيين بعد أن قالت الشرطة إنها اعتقلت قبطانا في البحرية الإيطالية وهو يسلم مسؤولا روسيا وثائق سرية مقابل أموال.