شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر إطلاق نار قرب كلية بريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت شخصاً وأصيب اثنان إصابات غير خطيرة بعد تقارير عن إطلاق نار قرب كلية في جنوب إنجلترا.

وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالات عدة بشأن الحادث في كلية كرولي عند نحو الساعة الثانية بتوقيت جرينتش مع نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عدداً كبيراً من رجال الشرطة المسلحين في المكان، وقالت شرطة ساسكس في بيان: «تعاملنا مع تقارير عن إطلاق نار قرب كلية كرولي».

وأضاف البيان: «طلبنا من الناس الابتعاد عن المنطقة، ويتم إجلاء الموظفين والطلبة من الكلية. تعرض اثنان للإصابة لكن لا يعتقد أن جروحهما خطيرة». وقالت كلية كرولي إنها في انتظار المزيد من المعلومات من الشرطة ولا تعلم بوقوع أية إصابات خطيرة.