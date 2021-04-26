شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تدعو إلى تضامن عالمي في ذكرى انفجار تشيرنوبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشيرنوبيل (أوكرانيا) - (أ ف ب)

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، المجتمع الدولي إلى العمل معاً لضمان السلامة النووية، وتجنب تكرار حادثة تشيرنوبيل، في الذكرى الخامسة والثلاثين لأسوأ كارثة نووية في التاريخ.

وقال خلال رحلة إلى المنطقة المحظورة المحيطة بالمفاعل المتضرر، وهي تحيط ضمن شعاع يمتد 30 كيلومتراً بالمحطة النووية: «لقد غير الانفجار في محطة تشيرنوبيل وتداعياته العالم». وأضاف: «مهمتنا هي تحويل المنطقة المحظورة إلى منطقة ولادة جديدة» و «بذل قصارى جهدنا لتعزيز الأمن» النووي من أجل «منع تكرار كوارث مماثلة في المستقبل».

وانفجر المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل التي تبعد 100 كيلومتر شمال كييف يوم 26 أبريل/نيسان عام 1986، عند الساعة 01,23، أثناء تجربة على السلامة.

على مدى أربع سنوات، أرسل حوالى 600 ألف سوفييتي عرفوا مذاك بتسمية «المُصفّون» إلى المكان، بدون تزويدهم بحماية ملائمة، حتى أنها كانت تقريباً معدومة، لإخماد الحريق وبناء قبة إسمنتية عازلة حول قلب المفاعل المنكوب وتنظيف الأراضي المحيطة.

وبعدما حاول الاتحاد السوفييتي الذي كان يضم أوكرانيا التعتيم على الحادث في البدء، انتهى إلى الإقرار بحجمه، وأجلى مئات الآلاف من سكان المنطقة. وكشفت وثائق من الأرشيف نشرها جهاز الأمن الأوكراني الاثنين، حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في محطة تشيرنوبيل لثلاث مرات على الأقل في عامي 1982 و 1984، لكن السلطات السوفييتية حينها تجاهلت الأمر.

ولا تزال حصيلة الوفيات موضع جدل. ولا تقر اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة رسمياً سوى بمصرع ثلاثين شخصاً بين المشغلين ورجال الإطفاء، بسبب الإشعاع الحاد بعد الانفجار مباشرة. لكن منظمة غرينبيس غير الحكومية قدرت عدد الوفيات بسبب الكارثة في عام 2006 بنحو 100 ألف.

استمرت محطة تشيرنوبيل في توليد الكهرباء حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2000، عندما تم إغلاق آخر مفاعل تشغيل بضغط من الغرب.