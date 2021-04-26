شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إصابات كورونا في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

تراجع معدل الإصابات بكوفيد ـ 19 في الولايات المتحدة إلى أقل من 60 ألفاً يومياً، خلال الأسبوع الأخير للمرة الأولى منذ شهر، وسط إشادة الخبراء بالتأثير الإيجابي لعملية التحصين.

وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (سي دي سي) أنه اعتباراً من 24 أبريل/نيسان كان معدل الإصابات اليومي 57,123، ما يؤشر إلى انتهاء الارتفاع الذي استمر على مدى شهر قبل ذلك. ويأتي ذلك مع استمرار التزايد في عدد الأشخاص الذين يتم تحصينهم، على الرغم من أن المعدل بدأ في التناقص مع تباطؤ الطلب للحصول على اللقاحات محلياً.

وتلقى نحو 140 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، أو 42% من سكان الولايات المتحدة. وأعرب آشيش جا، عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون، على «تويتر» عن اعتقاده بأن التراجع هذه المرة في الإصابات سيكون دائماً «لأنه عندما بدأت آخر موجة صغيرة منتصف مارس/آذار، كان 21% من السكان قد تلقوا اللقاح، واليوم نحن ضعف ذلك».

وقال إن تلقي 42% من السكان جرعة أولى ليس «كافياً»، لكنه أضاف أن «نسبة 42% قريبة من العدد الذي ينبغي أن نرى عنده انخفاضاً ثابتاً في الإصابات»، لكنّ الخبراء قلقون إزاء معدل التحصين الذي بلغ ذروته في وقت سابق هذا الشهر، مع إعطاء أكثر من 3 ملايين جرعة في اليوم، وانخفض الآن إلى 2.6 مليون جرعة.

وتلقى معظم الأشخاص الذين رغبوا في أخذ اللقاح، الجرعات المطلوبة، لكن لا تزال هناك مشكلة في الحصول على اللقاحات في بعض المجتمعات وخصوصاً تلك التي تعود للملونين. من ناحية أخرى لا تزال فئات تساورها شكوك حول اللقاح مثل المحافظين.

وتوصلت دراسة حكومية الشهر الماضي، إلى أن الولايات العشر التي تضم أكبر نسبة من الأشخاص الذين أكدوا أنهم لن يحصلوا على اللقاح، جميعها ذات ميول محافظة.