شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ أغسطس.. البرتغال من دون وفيات بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة – رويترز

قالت السلطات الصحية البرتغالية، الاثنين، إن البرتغال لم تسجل اليوم أي حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة تسعة أشهر، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس/ آب الماضي.