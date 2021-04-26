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للمرة الأولى منذ أغسطس.. البرتغال من دون وفيات بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة – رويترز

قالت السلطات الصحية البرتغالية، الاثنين، إن البرتغال لم تسجل اليوم أي حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ قرابة تسعة أشهر، في الوقت الذي تخرج فيه البلاد من عزل عام مستمر منذ شهرين.

ومنذ بدء الجائحة سجلت البرتغال 16965 حالة وفاة و834638 حالة إصابة من بينها 196 حالة اليوم.

وكانت المرة السابقة التي أعلنت البرتغال فيها أنها لم تسجل حالات وفاة مرتبطة بالمرض في الثالث من أغسطس/ آب الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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