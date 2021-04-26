شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تزيد استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 430 مليار دولار بـ 3 أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أبل» الاثنين، أنها تخطط لزيادة خططها الاستثمارية في الولايات المتحدة إلى 430 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتستحدث بذلك نحو 20 ألف وظيفة إضافية.

وتتضمن الخطة المحدثة أكثر من مليار دولار لبناء مجمع جديد ومركز هندسي في منطقة تعرف باسم «مثلث الأبحاث» في ولاية كارولاينا الشمالية.

وقالت الشركة في بيان، إنها تخطط أيضاً لاستثمار «عشرات المليارات من الدولارات لتطوير الجيل التالي من رقائق السيليكون، وابتكار الجيل الخامس في تسع ولايات أمريكية».

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا، إنها عمدت إلى زيادة الهدف المحدد عام 2018 والبالغ 350 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية، بعد أن أقر الكونجرس إجراء يخفض الضرائب على أرباح الشركات الأمريكية التي يعاد توطينها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك: «في هذه اللحظة من التعافي وإعادة البناء، تضاعف «أبل» من التزامها بالابتكار والتصنيع في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار على مدى جيل يصل إلى المجتمعات في جميع الولايات الخمسين».

وأضاف: «نحن نخلق وظائف في المجالات المتطورة (من الجيل الخامس إلى هندسة السيليكون فالذكاء الاصطناعي) ونستثمر في الجيل القادم من الشركات الجديدة المبتكرة وفي جميع أعمالنا، ونبني من أجل مستقبل أكثر خضرة وأكثر إنصافاً».

ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه شركة «أبل» وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، عمليات تدقيق مشددة لمكافحة الاحتكار بسبب هيمنتها المتزايدة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والتي زادت خلال الوباء.

وتواجه شركات التكنولوجيا الكبيرة أيضاً، دعوات للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

وقالت «أبل» إنها «أكبر دافع للضرائب في الولايات المتحدة»؛ إذ سددت نحو 45 مليار دولار ضرائب على عائداتها المحلية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقالت الشركة إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2018 المتمثل في خلق 20 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2023، وإنها مع التزاماتها الجديدة، تتوقع تأمين 20 ألفاً أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل زيادة الاستثمارات التوسع أو إنشاء مرافق جديدة في أجزاء من كاليفورنيا وكولورادو، وماساتشوستس، وتكساس، وولاية واشنطن، وأيوا. (أ ف ب)