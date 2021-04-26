شكرا لقرائتكم خبر عن فورمولا 1 تغير نظام التأهل في ثلاث جوائز كبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مسؤولو بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الاثنين، إن نظاماً جديداً معتمداً على سباقات سرعة، سيتم العمل به في التجارب التأهيلية في ثلاث جوائز كبرى في موسم 2021 بعد موافقة بالإجماع، على أن يتم تفعيله في سباقين في أوروبا وواحد خارجها.

وسيكون للنظام الجديد تجارب تأهيلية، تقام بعد التجارب الحرة الأولى ليوم الجمعة، من أجل تحديد أماكن الانطلاق في سباق السرعة ليوم السبت.

وستحدد نتائج سباق السرعة، الذي سيكون بإجمالي مسافة 100 كيلومتر، أماكن انطلاق السائقين في سباق الأحد، فيما يحصل أصحاب أول مراكز على ثلاث نقاط ونقطتين ونقطة واحدة على الترتيب.

وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا 1، والرئيس التنفيذي للبطولة في بيان: «أنا سعيد بمساندة الفرق لهذه الخطة. هذه شهادة على جهودنا الموحدة، لمواصلة إشراك جماهيرنا بطرق جديدة مع التزامنا بتراث رياضتنا والجدارة الرياضية».

وكان دومينيكالي قال في وقت سابق، إن النظام الجديد سيكون في جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون في يوليو/ تموز. وتقام الجولة المقبلة من البطولة في البرتغال في الفترة من 30 أبريل وحتى الثاني من مايو/أيار.

ويتصدر لويس هاميلتون حامل اللقب الترتيب العام مع فريقه مرسيدس برصيد 44 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على ماكس فرستابن سائق رد بول بعد مرور جولتين.