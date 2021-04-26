شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتمادات المخصصة لاستثمارات "حياة كريمة بالصعيد" على طاولة "خطة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعات مكثفة للجانها النوعية على هامش انعقاد الجلسات العامة هذا الأسبوع.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياه كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي.

كما ستنظر فى اجتماعا آخر، الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين فى ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، حضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.

الجدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدأت خلال الأسبوع الجارى في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وذلك عبر سلسلة اجتماعات وكان قد تم إحالة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 للجنة الأحد الماضى ، وأكد الدكتور محمد المعيط وزير المالية أن مشروع الموازنة تم إعداده بالتنزامن مع التداعيات العالمية لجائحة فيروس كورونا ، موضحا أن معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المدينوية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.