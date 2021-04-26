شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تنهي اجتماعها وتؤجل مناقشة طلب إحاطة حول تكليف الصيادلة للثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، حالة من الغضب ومشادات بين نواب محافظة سوهاج وممثل وزارة الصحة ، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى محافظة سوهاج وعدم وجود أسرة كافية أو رعايات مركزة – وفقا للنواب .

وشهد الاجتماع حالة غضب شديدة بسبب الأرقام التى أعلنها الدكتور مصطفي غنيمة، مساعد وزير الصحة، والتى اعتبرها الأعضاء مخالفة للواقع و هاجموا مساعد الوزيرة، الأمر الذى تسبب فى انهاء الاجتماع و تأجيل مناقشة طلب إحاطة حول تكليف الصيادلة الى غدا الثلاثاء .

و قال " غنيمة " ان هناك لجنة مشكلة من الوزارة موجودة فى سوهاج الآن، وتتابع الإجراءات الطبية والبروتوكولات والوضع الوبائى وسيعدون تقرير شامل سنرسل منه نسخة الى لجنة الصحة .

و اتفق الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة مع " غنيمة " على أن تلتقى اللجنة الوزارية بنواب سوهاج فى المحافظة الخميس المقبل لتعرض عليهم ما رصدوه .

و قال النائب ضياء داوود، إن الوضع الوبائى لا يخص نواب سوهاج فقط ويجب أن يتم استدعاء الوزيرة أمام اللجنة.

وقال مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة، ان النواب يشككون فى البيانات التى تقولها الوزارة و مع ذلك فلدينا بيان صدر الواحدة ظهر اليوم، متابعا: "حميات سوهاج بها 62 سرير داخلى و بها 48 مريض و 14 سرير خالى بنسبة 77,4 % اشغال"، . وهو ما اثار غضب أحد نواب سوهاج، قائلا: "أنا ساكن بجوار المستشفى وتبعد عن بيتى 20 متر والكلام ده غير صحيح، لأن الناس يجلسون امام المستشفى بأعددا كبيرة و لا يوجد مكان لهم ".

و قال " غنيمة " إن اجمالى عدد اسرة المستشفيات بالمحافظة بلغ 1391 سرير مخصص منها 341 سرير لمرضى كورونا و 77 للمرضى الاخرين ، و هناك اسرة خالية بالأقسام الداخلية للمستشفيات عددها 973 سرير "، وأضاف: " بعض مديرى المستشفيات حددوا عدد أسرة معينة لكورونا وعندما تمتلىء يقول معنديش".

و هو ما أثار غضب الأعضاء، وتعالت الأصوات وسادت حالة من الهرج داخل الاجتماع، وعلق الدكترو محمود أبو الخير وكيل اللجنة، قائلا: " كل الأرقام اللى ذكرها مساعد الوزيرة مخالفة لأرض الواقع وغير مقتنع بيها، و مفيش نائب فى سوهاج إلا و معه 15 حالة على الأقل مش عارف يدخلها مستشفى ".