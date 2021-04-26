رئيس الحكومة التونسية: نهدف لتقديم برنامج إصلاح اقتصادي طموح لصندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

صرح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بأن فريقا من الحكومة سيتوجه نهاية الأسبوع الجاري الى واشنطن لإجراء سلسلة من اللقاءات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .. مشددا على أنه يعمل على حشد الدعم لمساندة برنامج تونس للإصلاح الاقتصادي من خلال التحدث مع شركاء تونس الاقتصاديين والشركاء الاستراتيجيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة اليوم الاثنين مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ومشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وعدد من الخبراء في المجال الاقتصادي.

وقال المشيشي "إنه كانت له لقاءات إيجابية مع سفراء عدد من الدول الصديقة مما سيدعم الثقة في تونس ويمكننا من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد".. مؤكدا أنه يهدف إلى تقديم برنامج إصلاح اقتصادي طموح.