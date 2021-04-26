القوات المسلحة الهندية تتدخل لمساعدة البلاد لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

تدخلت القوات المسلحة الهندية لمساعدة البلاد على مواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، حيث بات مرض (كوفيد-19) يشكل عبئا ثقيلا على نظام الرعاية الصحية ونفاد الأوكسجين الطبي وعدم وجود أسرة خالية بالمستشفيات وحتى أماكن لإقامة الجنازات في مدن من بينها نيودلهي .

واعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا اليوم الاثنين عن تسجيل عدد قياسي من الاصابات الجديدة بلغت لليوم الخامس على التوالي 352 ألفا و991.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 2812 حالة وفاة مما يجعله أكثر يوم مميت منذ بدء وزارة الصحة الاتحادية في تسجيل بيانات الجائحة.

وأبلغ رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بابين روات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال اجتماع بأنه سيتم استدعاء جميع الأفراد الطبيين المتقاعدين من القوات المسلحة خلال العامين الماضيين للعمل في منشآت علاج مرض (كوفيد-19) القريبة من منازلهم.

وأوضح روات في معرض إطلاعه لرئيس الوزراء على استعدادات القوات المسلحة لمواجهة الأزمة أن جميع اسطوانات الأوكسجين المتوفرة لدى الجيش سيتم توزيعها على المستشفيات التي في حاجة للغاز المنقذ للحياة.

وجاء في بيان حكومي أنه تم دعوة الضباط الطبيين لتقديم الاستشارات الطبية عبر خطوط هاتفية خاصة بالطوارئ الطبية.

وكانت المستشفيات والمرضى وأسرهم وأصدقاؤهم قد وجهوا نداءات استغاثة من أجل المساعدة باسطوانات الأوكسجين وتوفير أسرة بالمستشفيات والأدوية.