روسيا تطالب واشنطن وبروكسل بعدم التدخل في شؤون مولدوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالكف عن التدخل في شؤون مولدوفا، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة "أر تي" بالعربي الروسية.

وجاء في تعليق للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن الخارجية الروسية: "أشارت مرارًا إلى التدخل المباشر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العمليات السياسية الداخلية في مولدوفا، وتحيزهما السياسي الذي يتسبب في تعميق استقطاب المجتمع المولدوفي".

وتابعت زاخاروفا: "ندعو مجددًا زملاءنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للامتناع عن التدخل في شؤون مولدوفا الداخلية وعدم انتهاك قواعد الآداب الدبلوماسية".

وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن أعرب عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وسفير واشنطن في مولدوفا عن "قلقهم"، إزاء قرارين تبناهما برلمان مولدوفا في 23 أبريل الحالي، أعرب النواب في أولهما عن رفضهم لقرار المحكمة الدستورية حول توفر الشروط لحل البرلمان، وثانيهما سحب النواب بموجبه قرارهم لعام 2019 تعيين دومنيكا مانولي عضوا في المحكمة الدستورية التي تترأسها في الوقت الحالي.

وفي 15 أبريل، أقرت المحكمة الدستورية المولدوفية بصلاحية الرئيسة مايا ساندو حل البرلمان الحالي.

من جانبه، تبنى البرلمان إعلانًا اعترض فيه على قرار المحكمة متهمًا قضاتها بـ"اغتصاب السلطة".