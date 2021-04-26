تغريم رئيس وزراء تايلاند لعدم ارتدائه كمامة في ظل قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ)

تم تغريم رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا لعدم ارتدائه كمامة خلال اجتماع اليوم الاثنين، وذلك في ظل قيود جديدة بشأن فيروس كورونا وسط موجة جديدة من الإصابات.

وأصبح برايوت من بين أوائل الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة بموجب مجموعة من الإجراءات المفروضة اليوم الاثنين والتي تشمل غرامة تصل إلى 20 ألف بات (636 دولارًا) لمن لا يرتدون كمامات في الأماكن العامة. وتم تغريمه 6000 بات (190 دولارًا).

وفرضت السلطات التايلاندية هذه الإجراءات للحد من انتشار موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا والتي أثارتها سلالة أكثر عدوى من الفيروس اكتشفت لأول مرة في بريطانيا.

وأغلقت بانكوك، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في تايلاند، أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التجارية، بما في ذلك دور السينما وصالونات الحلاقة وحدائق الحيوان والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية.

وصدرت أوامر بإغلاق مراكز التسوق والمتاجر ليلا.

وسجلت تايلاند 2048 حالة جديدة اليوم الاثنين، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 57508 إصابة.