صور.. «الصحة العالمية» تدلي بتصريحات حول كورونا في الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بتصريحات مقلقة حول وضع جائحة كورونا في الهند.

وقال المدير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الوضع في الهند، حيث تصاعدت إصابات كوفيد-19، «أكثر من مؤلم»، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

وقال تيدروس، في مؤتمر صحفي إن «منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصا آلافا من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية».

مريضة مصابة بكورونا

وخلال أيام، أغرقت المتحورة الهندية البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند. وسجلت الهند، أمس الأحد، 350 ألف إصابة في يوم واحد.

في العاصمة نيودلهي، يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى كورونا.

وقال تيدروس «تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة ومن بينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل».

وقال تيدروس «نشرت منظمة الصحة أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم».

وأضاف «لم تكن أهمية التلقيح يوما بهذه الأهمية».