«أسترازينيكا» ترد على اتهامات من الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - يتواصل السجال بين الاتحاد الأوروبي وشركة «أسترازينيكا» حول تزويد التكتل بملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويتهم الاتحاد، الشركة المصنعة للقاح بانتهاك العقد الذي يربطهما والمتضمن تزويده ب 300 مليون جرعة من لقاحها.

وقالت «أسترازينيكا»، في بيان مكتوب نشر بعد وقت قصير من إعلان المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستتخذ إجراء قانونياً بحق الشركة: «لقد التزمت أسترازينيكا تمامًا باتفاقية الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية وستدافع عن نفسها بقوة في المحكمة».

وتابع البيان «نعتقد أنه لا يوجد أساس للتقاضي، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن».

وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بحلول نهاية شهر أبريل الجاري، بما يتوافق مع توقعاتها.

وأضافت أسترازينيكا «من الصعب تصنيع اللقاحات، كما يتضح من تحديات الإمداد التي تواجهها العديد من الشركات في أوروبا وحول العالم».