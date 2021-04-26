اخبار العالم

عاجل : الرئاسة التركية: نسعى لإصلاح العلاقات مع المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئاسة التركية: نسعى لإصلاح العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نحترم قرار المملكة في قضية ""

- نأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية مع

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين،"سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية المملكة.

وقال" كالين " أن المملكة أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وفق ما نقلت رويترز.

وتابع: "لدى المملكة محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا