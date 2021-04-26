شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئاسة التركية: نسعى لإصلاح العلاقات مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نحترم قرار المملكة في قضية "خاشقجي"

- نأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية مع السعودية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين،"سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية المملكة.

وقال" كالين " أن المملكة أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك. وفق ما نقلت رويترز.

وتابع: "لدى المملكة محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".