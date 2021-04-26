الفلسطينيون يحتفون بإزالة حواجز الاحتلال فـي القدس

القدس المحتلة ـ رويترز: تجمع فلسطينيون للاحتفال خارج باب العامود بالقدس الشرقية بعد إزالة الحواجز التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية مما سمح لهم بالدخول إلى ساحة أصبحت بؤرة الاشتباكات في ليالي رمضان. واكتظت الساحة بآلاف الفلسطينيين مساء الأحد وهم يهللون ويرددون الأهازيج، ولوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، بعد أن سمحت لهم الشرطة بالدخول إلى البلدة القديمة بالقدس التي تعد مقصدا للتجمعات الشعبية في ليالي شهر رمضان. واندلعت اشتباكات بعد دخول الشرطة الإسرائيلية وسط الحشد لمصادرة الأعلام. وقال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي خلال الاحتفالات التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس إن قرار وضع الحواجز كان خطأ منذ البداية.

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