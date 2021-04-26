لاحتواء موجة متفاقمة من كورونا .. مساعدات وإمدادات طبية دولية وعربية إلى الهند

■ السعودية تغلق 22 مسجدا بعد إصابة مصلين

■ الرئيس المصري يتلقى لقاحا مضادا لكورونا

■ تونس تدرس حظر تجول شامل للسيطرة على الجائحة

■ الأردن يعلق الرحلات الجوية مع الهند

بروكسل ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية إلى الهند التي تفشت بها جائحة فيروس كورونا، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي. من جهته قال المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي إن الولايات المتحدة ستدرس إمكان إرسال فائض من لقاحات “أسترازينيكا” إلى الهند كما تعهدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تقديم المساعدة إلى الهند كما عرضت باكستان الإمدادات الطبية على الهند كبادرة تضامن مع شعب الهند. بينما أعلنت السفارة الهندية لدى السعودية عن شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، لسد النقص الحاد في هذه المادة الحيوية في ظل استفحال تفشي كورونا في الهند. وشهدت الهند ارتفاعًا هائلًا في حالات الإصابة بـ”كوفيد19” في الأيام الماضية وبدأت المستشفيات في العاصمة وفي أنحاء الهند ترفض استقبال المرضى بعد نفاد الأكسجين الطبي وشغل الأسرّة عن آخرها. وأعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي ارفيند كيجريوال، تمديد إجراءات الإغلاق بالمدينة لمدة أسبوع آخر في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 147 مليونا و788ألفا و998 حالة.

خليجيا، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصليين. إلى ذلك، قال مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه تلقى لقاحًا مضادًّا لفيروس كورونا. ولم يذكر بيان رئاسة الجمهورية تفاصيل عن نوع اللقاح الذي تلقاه السيسي. وقد سجلت وزارة الصحة المصرية 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة. في تونس رجح عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور أمان الله المسعدي، أن يكون حظر التجول وإغلاق الحدود ضمن مقترحات للسيطرة على تفشي وباء كورونا. في سياق منفصل ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السلطات الأردنية قررت تعليق الرحلات الجوية مع الهند بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا. دوليا، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1305 وفيات بفيروس كورونا و32572 حالة إصابة جديدة، في بريطانيا قال وزير الصحة مات هانكوك في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع “تويتر” أن أكثر من نصف السكان حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس، من بينهم 12 مليون فرد حصلوا على الجرعتين. في السياق ذكرت تقارير أن الحكومة السويسرية قدرت أن ثلث تعداد السكان أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة. في ألمانيا ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في الإجازة الأسبوعية رغم القيود الصارمة، وقال وزير المالية أولاف شولتس إنه لا يتوقع خطوات لتخفيفها قبل نهاية مايو. بدورها سجلت فرنسا زيادة في أعداد مصابي “كوفيد19” في وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات، في حين تبحث حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون عن مؤشرات على انحسار الموجة الثالثة من الوباء.