تركيا: أوامر بالقبض على 532 بتحقيق عسكري له صلة بجولن

اسطنبول ـ رويترز: قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الادعاء التركي أمر بالقبض على 532 شخصا من بينهم 459 من أفراد القوات المسلحة في عملية تستهدف من لهم صلات بداعية تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة انقلاب وقعت عام 2016.

وتشمل التحقيقات 62 محافظة في إطار حملة أمنية متواصلة على شبكة الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. وكان أكثر من 250 شخصا سقطوا قتلى في يوليو 2016 في الانقلاب الفاشل الذي ينفي جولن تورطه فيه.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب احتجزت السلطات حوالي 80 ألف شخص لحين محاكمتهم وعزلت حوالي 150 ألفا من الموظفين العموميين ورجال القوات المسلحة من أعمالهم أو أوقفتهم عن العمل.

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