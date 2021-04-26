زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب غربي ايران

وقال رئيس ناحية سربل ذهاب جليل بالايي، إن "الهزة كانت شديدة نسبيا ولكن لم تردنا حتى الان تقارير على وقوع خسائر".

واضاف بالايي أن طهذا الزلزال وقع في الساعة الثانية و39 دقيقة عصر اليوم الاثنين، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 45:81 والعرض الشمالي 34:38 درجة، وفي عمق 10 كلم من سطح الارض".



وتابع أن "مركز الزلزال يقع على بعد 10 كلم من مدينة سربل ذهاب و26 كلم من مدينة قصر شيرين و27 كلم من مدينة كيلانغرب، في محافظة كرمانشاه".