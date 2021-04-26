الأمن الوطني يتلف 14 طناً من المواد المنتهية في الديوانية

وقال الجهاز في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مفارزع في قسم الأمن الاقتصادي شرع بحملة واسعة لمتابعة المواد منتهية الصلاحية بالتعاون مع الرقابة الصحية".

وأشار إلى أن "الحملة أسفرت عن ضبط ما يقارب 14 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد المولات وسط المدينة حيث قامت بإتلافها وفق محاضر إتلاف أصولية".

