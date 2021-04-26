انت الان تتابع خبر الأمن الوطني يتلف 14 طناً من المواد المنتهية في الديوانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إتلاف 14 طناً من المواد المنتهية الصلاحية في إحدى مولات محافظة الديوانية.
وقال الجهاز في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "مفارزع في قسم الأمن الاقتصادي شرع بحملة واسعة لمتابعة المواد منتهية الصلاحية بالتعاون مع الرقابة الصحية".
وأشار إلى أن "الحملة أسفرت عن ضبط ما يقارب 14 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد المولات وسط المدينة حيث قامت بإتلافها وفق محاضر إتلاف أصولية".
وأشار إلى أن "الحملة أسفرت عن ضبط ما يقارب 14 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في احد المولات وسط المدينة حيث قامت بإتلافها وفق محاضر إتلاف أصولية".