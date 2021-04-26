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انت الان تتابع خبر حكومة ذي قار تصدر توجيهاً 'مهماً' بعد فاجعة بغداد (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، توجيهاً لدوائرها كافة بإجراء فحص شامل لمنظومات الإنذار المبكر، ومنظومة معالجة الحرائق.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب معاون المحافظ لشؤون المتابعة، عباس الخزاعي، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فأن "إدارة المحافظة وبناءً على توجيهات المحافظ احمد الخفاجي ألزمت دوائرها بانجاز الفحص المبكر لهذه المنظومات خلال 72 ساعة لتجنب أي حوادث مؤسفة".
ويوم السبت الماضي، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب في بغداد والمخصص لمرضى كورونا، أسفر، بحسب إحصائية لوزارة الداخلية، عن استشهاد 82 شخصاً، وإصابة نحو 110 آخرين.
في مايلي نص الوثيقة: