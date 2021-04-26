حكومة ذي قار تصدر توجيهاً 'مهماً' بعد فاجعة بغداد (وثيقة)

ويوم السبت الماضي، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب في بغداد والمخصص لمرضى كورونا، أسفر، بحسب إحصائية لوزارة الداخلية، عن استشهاد 82 شخصاً، وإصابة نحو 110 آخرين.