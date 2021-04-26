شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري التشادي يعين باهيمي باداكي رئيساً للوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المجلس العسكري الحاكم في تشاد في بيان الاثنين إنه عين رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي، الذي جاء في المركز الثاني في انتخابات 11 إبريل/ نيسان الرئاسية، رئيساً للوزراء في الحكومة الانتقالية.

وقد التقى رئيس الوزراء الجديد برئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد إدريس ديبي، عقب أيام فقط من إعلان وفاة ديبي الأب، مع رؤساء الوزراء السابقين، ضمن المشاورات التي أجراها ديبي الابن مع الشخصيات السياسية المرجعية في البلاد.

وكان المجلس العسكري رفض، الأحد، التفاوض مع المتمردين من «جبهة التغيير والوفاق» الذين أعلنوا استعدادهم للمحادثات وللالتزام بوقف إطلاق النار وبحث «التسوية السياسية» في البلاد، بعد مقتل رئيس الدولة السابق إدريس ديبي الأسبوع الماضي.

وكانت «الجبهة» قد أعلنت رفضها للمجلس العسكري الانتقالي الذي تشكل يوم الثلاثاء الماضي، بعد وفاة الرئيس ديبي متأثراً بجروح أصيب بها في جبهة القتال، وفق الرواية التي أوردها الجيش التشادي.

وأعلن المجلس العسكري عن «ميثاق انتقالي»، وبدأ مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية ومجلس وطني، على أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد 18 شهراً بانتخابات رئاسية، إلا أن هذه الخطوات لا تزال مرفوضة من المعارضة. (رويترز)