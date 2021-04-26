شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل المصري: متطرفون وراء حوادث القطارات الأخيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

وجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اتهامات مباشرة لعناصر متطرفة، لم يسمها، بأنها السبب الرئيسي وراء وقوع حوادث القطارات الأخيرة التي شهدتها مصر.

وقال الوزير، خلال إلقائه كلمته في الجلسة العامة للبرلمان الإثنين، إن «الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث وتراجع دور السكة الحديدية هو وجود عناصر متطرفة، لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام».

وطالب الوزير بقيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة في توعية النقابات العمالية لقطاعات الوزارة، بعدم الامتثال للعناصر الإثارية، التي تقوم بالتحريض على تعطيل العمل.

وأضاف: إن «السكة الحديدية عانت الإهمال لفترات طويلة؛ ما أدى إلى تعطل نحو 50% من الجرارات، وتسبب في توقف نقل البضائع».

وتابع: «هناك 3 آلاف عربة مرّ على تصنيع 50% منها أكثر من 40 سنة، فضلاً عن المديونيات التي كانت مكبلة بها هيئة السكة الحديدية، وتبلغ 88 مليار جنيه، إضافة إلى الخردة المنتشرة بآلاف الأطنان على خطوط الشبكة كافة».

وأشار الوزير إلى أن «وزارته ليست فقط قطاع السكك الحديدية؛ بل هناك قطاعات أخرى، والمشكلة الحقيقية تكمن في أن الجمهور يحتك بها بشكل يومي، وهناك 10 هيئات أكبر من السكك الحديدية».

ولم يوضح الوزير العناصر المسؤولة عن الحوادث وإلى أي جهة تنتمي ولا كيف تمكنت من تنفيذ تلك الحوادث.

وطالب الوزير بمعاونة الهيئة في إزالة التعديات على ممتلكاتها، إلى جانب إزالة الأسواق العشوائية، في حرم وجوار خطوط السكك الحديدية، مع ضرورة السيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين، مشدداً على أهمية معاونة الهيئة، في القضاء على الظواهر السلبية، التي تؤثر في سلامة التشغيل بشكل مباشر، مثل التسطيح أعلى القطارات، والتهرب من دفع التذاكر، وإلقاء الحجارة على القطارات، وإنشاء المعابر غير القانونية.