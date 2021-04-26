شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يكافح أسراب جراد غزت البلاد في حدث نادر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

ترش طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأراضي الزراعية في شمال شرق لبنان لمساعدة المزارعين على مكافحة أسراب الجراد الذي دخل البلاد، فيما وصفته وكالة تابعة للأمم المتحدة بأنه حدث "نادر للغاية" سببه تغير اتجاه الريح.

وقالت وزارة الزراعة التي استنفرت أجهزتها اليوم الاثنين إنه تم تدمير أعداد كبيرة من الجراد.

وقال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه لم تحدث خسائر كبيرة في الزراعة حتى الآن، لكن هناك مخاوف من وصول مزيد من أسراب الجراد إلى جنوب لبنان.

وأضاف مرتضى أنهم تمكنوا في وقت قصير من تدمير أعداد ضخمة، لكن بعض الجراد أفلت وما زالت هناك كميات كبيرة منه معظمها في سهل مرجحين بمنطقة الهرمل.

والجراد أحدث إضافة أخرى إلى قائمة طويلة من التحديات التي يواجهها لبنان الذي يكافح أسوأ أزمة مالية منذ عقود.

وتضم محافظة بعلبك الهرمل في شمال شرق لبنان مزارع لتربية الماشية وعدداً قليلاً من مزارع الكرز التي تضررت من الجراد حتى الآن، بينما يضم جنوب لبنان مزيداً من الأراضي الزراعية، وقال مرتضى: "نحن متأهبون لأي شيء يمكن أن يحصل".

من جهتها قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إن وصول أسراب الجراد أمر غير معتاد بالنسبة للمنطقة، لكن تغيراً في اتجاه الريح أدى إلى انتقال الجراد من السعودية إلى الأردن، ومن ثم إلى سوريا ولبنان.

وأكد موريس سعادة ممثل "فاو" في لبنان، أنه "أمر نادر الحدوث. كانت مناطق التكاثر على ساحل البحر الأحمر، الساحل الشمالي للسعودية، وبالتالي نقلته الريح إلى هنا عبر الأردن وسوريا"، وأضاف: "لكن الأمر تحت السيطرة حتى الآن، وأرى أنه بكل تأكيد ليس هناك ما يمكن أن يثير الهلع".