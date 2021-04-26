شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: نحترم قرار المحكمة السعودية في قضية خاشقجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

رحب المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاماً.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي: «لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قراراً، وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار»، مشيراً إلى أن بلاده تأمل في إنهاء المقاطعة، كاشفاً عن البحث عن سبل، لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.