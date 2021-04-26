شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات والتعليم إلى نصف نهائي المؤسسات الحكومية في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز فريقا دائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم بطاقتي التأهل إلى نصف نهائي البطولة الثانية والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وتأهل فريق دائرة الخدمات الاجتماعية بجدارة إلى نصف النهائي محققاً العلامة الكاملة بعد فوزه في ختام منافسات المجموعة الثالثة على فريق هيئة الطرق والمواصلات بهدفين مقابل لا شيء، ليحتل الفريق صدارة المجموعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية ويتوقف رصيد هيئة الطرق والمواصلات عند رصيد أربع نقاط.

وحقق فريق مجلس الشارقة للتعليم الفوزعلى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في ختام منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 12 هدفاً مقابل لا شيء، ليرتفع رصيد الشارقة للتعليم إلى أربع نقاط محققاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن الطرق والمواصلات.

وأعرب محمد يوسف إداري فريق الخدمات الاجتماعية عن سعادته بالأداء الجيد للاعبي الفريق، وتحقيق الفوز الثاني له على التوالي، وحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي، مؤكداً أن جميع اللاعبين لديهم العزيمة والإصرارعلى بلوغ المباراة النهائية، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها بزيادة التقارب والتواصل بين الموظفين.