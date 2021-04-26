نادي الحبتور يحتفي بنجوم البولو والفروسية في ختام موسمه

احتفل نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام الموسم الحالي 2020-2021، الذي امتد نحو سبعة شهور وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وشهد 14 بطولة بولو في مقدمتها سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية والتي أفرزت عدة فرق ولاعبين جدد أثروا المسابقات، كما شهد الموسم نشاطاً لافتاً على صعيد الفروسية سواء قفز الحواجز أو ركوب الخيل، كما أسهمت أكاديمية ركوب الخيل في تعليم عدد من الأطفال وصقل مواهب ومهارات العديد منهم.

ووجه رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات دبي الذهبية، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، لرعايته الكريمة للسلسلة الذهبية، والتي أعطت بعداً وزخماً كبيرين للبطولات الست التي تضمنتها.

كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الإمارات، وإلى الشيخة علياء آل مكتوم لمشاركتهم الفعالة في بطولات الموسم الحالي، مما أسهم في النجاحات التي تحققت، كما توجه بالشكر إلى كل من رجل الأعمال حميد بن دري (فريق بن دري) وفارس اليبهوني (فريق أبوظبي) وعمرو زيدان (فريق زيدان) وخالد العمران (فريق انكورا) ود. عبد الرحمن العبار (فريق الدكتور) وحيدر بنجاش (فريق بنجاش) وحبتور الحبتور (فريق ذئاب دبي) وطارق الحبتور (فريق إيفزا مهرة)، وإلى ريان العجاجي وإلى فريق هيسكث وإلى سلطة المنطقة الحرة الدولية الإمارات وإلى يوليوس باير وبنتلي الإمارات وهيلدون وماجستيك وكفوا وبيلاندي وغيرهم.

وحيا الحبتور فريق العمل بالنادي بقيادة الرومانية كريستينا، ومعها تومي بالاسيوس مدير أكاديمية الفروسية، وتوماس اريارتي مدير البولو، امور بارسون مديرة الفعاليات والتسويق، ووليني دوليس سكرتيرة الإدارة، ريكا كوفاشا مدير وسائل الاتصال، ويلما سوبونج منسقة الفعاليات بالفندق.

وتم خلال الحفل تكريم أصحاب الألقاب من الفرق واللاعبين وفرق البولو التي شاركت في نشاط الموسم الحالي، أما على صعيد الفروسية فتم تكريم كل من خليفة آل مكتوم وأليجرا كيلي وخلف الحبتور وميا صوفيا وجاكسون إليانور ومحمد خالد وبترا سبانكو وريان العجاجي وفاليري لانجينهوف ولورين ديكسون وفادي الراشدي.

