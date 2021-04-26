شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. سيدة تعذب وتقتل رضيعة انتقاماً من زوجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أفاد رئيس مباحث الإدارة العامة في محافظة الجيزة المصرية، بأن والد طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر اتهم زوجته بقتل طفلته، وتعذيبها حتى الموت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأوضحت أن رجلاً يبلغ من العمر 38 عاماً قدم لقسم شرطة «بولاق الدكرور»، حاملاً طفلته الميتة، وطلب مقابلة رئيس مباحث القسم، واتهم زوجته بقتل ابنته وتعذيبها حتى الموت، ومن ثم أُخطرت النيابة العامة، والطب الشرعي، وانتقلت النيابة إلى قسم الشرطة لفحص الجثة، وتبين إصابتها بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسدها.

وأضافت أنه بعد عرض الطفلة على الطب الشرعي أصدر تقريراً أولياً بتعرضها للتعذيب، وقررت النيابة عرضها على الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة. وأوردت أن هناك قوة أمنية تحركت من المباحث إلى منزل المشتبه بها وتمكنت من إلقاء القبض عليها.

وأظهرت التحريات أن المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، ولديها 3 أطفال من رجل آخر، وأنها تزوجت من المدعي منذ فترة قريبة، وأنجبت طفلة عمرها 3 أشهر، وعند مواجهتها اعترفت بأنها خنقت الطفلة انتقاماً من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، لاتصالها بطليقها لطلب مبلغ مالي للإنفاق على أولادهما الثلاثة الذين أنجبتهم قبل الطلاق.