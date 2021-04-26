شكرا لقرائتكم خبر عن أوتار صناعية مستوحاة من «كركند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر مهندسو معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا أوتاراً اصطناعية جديدة وقوية ومطاطية تحاكي المادة الهيكلية للدرع السفلية لجراد البحر «كركند»، والذي يمنحه متانة كبيرة ومقاومة للتمزق.

وتتكون الأوتار الاصطناعية من «الهيدروجيلات» و«الهلاميات المائية» المقاومة للإجهاد، والتي تصنع من الماء والبوليمرات الصلبة وتتكون من ألياف فائقة النعومة، بما يمكنها من تحمل نوبات متكررة من الشد والإجهاد دون تمزق.

وأشار المهندسون إلى أن الجزء السفلي من الـ «كركند» له أداء ميكانيكي عالٍ، مما دفع إلى معرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة إنتاج مثل هذه الهياكل في المواد الاصطناعية، وتضمن عملهم استخدام الغزل الكهربائي لإنشاء خيوط متناهية الصغر يبلغ قطرها حوالي 800 نانومتر، والتي جُمعت معاً لتشكيل أغشية تؤدي إلى مادة مقاومة للإجهاد تزيد بمقدار 50 مرة عن الهلاميات التقليدية الليفية.