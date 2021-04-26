شكرا لقرائتكم خبر عن عقار تجريبي لعلاج الزهايمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

يجري أطباء من كلية ألبرت أينشتاين بالولايات المتحدة الأمريكية، تجارب على دواء تجريبي لعلاج الزهايمر، تقوم فكرته على تنظيف تراكم البروتينات السامة في الدماغ للمرضى وعكس الأعراض الرئيسية للمرض.

واختبر الدواء الذي يُسمى«CA»، في نموذجين من الفئران لمرض الزهايمر عن طريق الجرعات الفموية على مدار ستة أشهر. وأظهرت كلتا المجموعتين من الفئران تحسناً في الذاكرة والاكتئاب والقلق وتشبهتا إلى حد كبير بالفئران السليمة بعد نهاية التجربة. وحسن العلاج القدرة على المشي في الفئران التي تعاني مشاكل في الحركة، وفي كلتا المجموعتين، انخفضت مستويات «تاو»، «البروتين المسؤول عن الزهايمر»، وتكتلات البروتين بشكل كبير.

وتقول د. آنا ماريا كويرفو: «بحلول الوقت الذي يصل فيه الأشخاص إلى سن 70 أو 80 عاماً، ينخفض نشاط «تشابيرون»، وهي خلايا عصبية مرتبطة بالدماغ، بنحو 30% مقارنةً بالوقت الذي كانوا فيه أصغر سناً، وفي بعض الأحيان يمكن لأدمغة معظم الناس أن تعوض عن هذا التدهور».

