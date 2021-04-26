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في مقدونيا.. ولادة عجل برأسين ودماغ واحد و4 عيون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي
أخيراً، كثرت الحالات التي نشهدها في ولادة الحيوانات ذات الأشكال الغريبة أو العيوب الخلقية أو الحالات المتحورة، كالتي حدثت منذ أيام في بريطانيا، حيث ولد حيوان يجمع بين صفات الغزال والفأر الملاوي، ولكن الحادث هذه المرة غريب نوعاً ما؛ حيث شهدت مزرعة في مقدونيا ولادة عجل برأسين ملتصقين وأربع عيون، بحسب «دايلي ميل» البريطانية.
وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مالك المزرعة فاسكو بوبوفسكي، أن العجل ولد بعيوب خلقية وهي أربع عيون إضافة إلى أنفين وفمين وجمجمتين ولكن بدماغ واحد. وأضافت نقلاً عن بوبوفسكي في مزرعته التي تقع في مدينة بيتولا شمال البلاد، إنه عادة ما يكون عمر الحيوانات المولودة بتحورات جينية قصير وتموت بعد أيام من الولادة، لكن هذا العجل نجا ويبدو أنه ينمو مع وجود علامات حيوية قوية منذ ولادته في 16 إبريل/ نيسان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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