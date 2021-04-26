تركيا تأمل في إنهاء المقاطعة السعودية وترحب بـ"حكم خاشقجي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت تركيا عن أملها في إنهاء المقاطعة مع السعودية.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تأمل في إنهاء المقاطعة، كاشفاً عن البحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية.

وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب مستشار أردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.

وقال كالين: "لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".

وكانت أنقرة قد قالت عندما صدر ذلك الحكم إنه لم يرق لمستوى التوقعات وحثت الرياض على التعاون معها، حيث تجري محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا.